Calciomercato Roma, inserimento in Serie A: chieste informazioni

Vendere è l’imperativo della Roma in questi ultimi giorni di calciomercato estivo: dalla Serie A un nuovo club chiede informazioni

Durante il calciomercato estivo spesso si pensa solamente agli acquisti per costruire una squadra da sogno, senza considerare che le cessioni sono un passaggio fondamentale per fare in modo che si possa comprare. La Roma fino ad ora è stata brava a cogliere tutte le occasioni e spendere solo 7 milioni per Celik, portando giocatori del calibro di Matic e Dybala alla corte di Mourinho a parametro zero.

Sempre a parametro l’ultimo sogno è Andrea Belotti, messo in stand-by dalla Roma, in attesa che esca uno tra Shomurodov e Felix. Proprio per quest’ultimo ci sarebbe un nuovo club di Serie A che avrebbe chiesto informazioni al club giallorosso.

Calciomercato Roma, anche l’Udinese chiede informazioni su Felix: Cremonese sempre in pole

Il futuro di Felix Afena-Gyan è uno step importante per il calciomercato della Roma. Dall’uscita dell’attaccante classe 2003, insieme a quella di Shomurodov, dipenderebbe anche l’approdo nella capitale di Andrea Belotti. In pole position per Felix continua a esserci la Cremonese, con la quale qualcosa potrebbe sbloccarsi in vista del match di domani.

Ma un altro club avrebbe chiesto informazioni per il ghanese. Infatti secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, a chiedere informazioni su Felix in Serie A sarebbe stata anche l’Udinese, che in attacco ha bisogno di qualche nuovo innesto. Al momento però di passi concreti non sono stati fatti, così è la Cremonese che per ora rimane il club più interessato, sperando in una svolta positiva nel minor tempo possibile.