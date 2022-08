Calciomercato Roma, nome nuovo a parametro zero: duello col Galatasaray

La Roma cerca gli ultimi rinforzi per completare la rosa e spunta un nome nuovo a parametro zero: c’è anche il Galatasaray

Il calciomercato estivo della Roma è stato caratterizzato da diversi acquisti a parametro zero. Come sottolineato anche da Mourinho nella conferenza stampa pre Salernitana, il club giallorosso ha speso solamente 7 milioni per Celik fino ad ora, perché il resto dei giocatori è arrivato a parametro zero o in prestito, come nel caso di Wijnaldum.

Proprio una nuova occasione a parametro zero sembra presentarsi alla porta della Roma. Questa volta sarebbe un difensore che ha diversa esperienza in Italia. Sulle sue tracce però c’è già l’interesse del Galatasaray.

Calciomercato Roma, duello col Galatsaray per Maksimovic: i turchi hanno già avanzato un’offerta

Il calciomercato sta per terminare e la Roma ha ancora bisogno di alcuni rinforzi per completare la rosa. Mentre si attende Andrea Belotti, legato alle uscite di Felix e Shomurodov, Mourinho avrebbe bisogno anche di un difensore centrale per completare la retroguardia.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà l’ultimo nome finito sul taccuino di Tiago Pinto potrebbe essere quello di Nikola Maksimovic, già in passato accostato ai giallorossi. Il difensore classe ’91 dopo cinque anni al Napoli e uno al Genoa è al momento ancora senza squadra. Sulle sue tracce però ci sarebbe il forte interesse del Galatasaray, che avrebbe già presentato un’offerta al calciatore. Dunque la Roma anche per la difesa potrebbe tornare a guardare ai parametri zero, ma attenzione al club turco.