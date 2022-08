Calciomercato Roma, ultima chiamata: “Incontro dopo la partita”

Calciomercato Roma, confessione e incontro programmato. Ecco quando può esserci la svolta.

Giunge in questi minuti un aggiornamento di non poco conto legato alle possibili mosse finali di Tiago Pinto nelle battute più che finali di mercato. Fin qui in quel di Trigoria si è operato con grande attenzione e concretezza, dando importanza soprattutto ai nuovi arrivi, al fine di consegnare a José Mourinho una squadra pronta e che potesse essere da lui allenata e studiata già per gran parte del pre-season.

Come restituitoci da tanti esempi del passato, il tempismo è fondamentale nell’ambito del calciomercato, non solo per quanto concerne la capacità di saper cogliere con i tempi giusti determinate occasioni ma anche per consegnare al tecnico della propria squadra gli elementi di cui abbia bisogno entro determinati periodi di tempo, così da permettere loro un graduale e felice inserimento.

Non è un caso, dunque, che fino al mese di agosto, pur rivolgendo grande attenzione anche alle cessioni, le novità più importanti abbiano interessato i nuovi acquisti. In attesa adesso di comprendere in che modo si chioserà il calciomercato estivo sul fronte degli arrivi, giungono novità di non poco conto relative alle mosse calibrate da Pinto e colleghi per provare ad ultimare l’epurazione di uno scacchiere iniziata un anno fa e i cui frutti raccolti non hanno ancora però permesso di archiviare definitivamente il caso.

Calciomercato Roma, le ultime su Felix: “Incontro fissato a domani”

Ancora diversi esuberi sono presenti tra le fila giallorosse e, al netto della necessità di evitare il pagamento di stipendi a chi sia ormai ai margini del progetto, c’è anche da considerare il must di ridurre il numero di tesserati all’interno della squadra. Tanti gli scenari attualmente aperti e per i quali potrebbero giungere aggiornamenti in qualsiasi momento.

Tra questi figura certamente anche quello legato al futuro di Felix Afena Gyan, per il quale sono giunte novità in questi ultimissimi minuti grazie a LaRoma24.IT. In base a quanto raccolto dalla loro redazione, il ds della Cremonese, Simone Giacchetta, ha ammesso come possa esserci prossimamente una svolta. Pur restando un gap relativo alla valutazione, con il club lombardo intenzionato a non andare oltre i 5 milioni di euro, Giacchetta avrebbe ammesso quanto segue.

“Si leggono tante cose sui giornali ma l’unica cosa che posso dire è che domani ci incontreremo con la Roma dopo la partita per parlare dell’operazione“.