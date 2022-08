Juventus-Roma, l’annuncio di Allegri in conferenza stampa

Juventus-Roma, arriva l’annuncio di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Ecco come stanno gli infortunati bianconeri

La settimana prossima ci sarà Juventus-Roma, una partita sentitissima, una delle più sentite della stagione in casa giallorossa. Anche per quelli che sono stati i precedenti tra le due squadre. Dopo la prima giornata di campionato, in casa bianconera, ci sono stati degli infortuni che hanno preso di mira soprattutto Di Maria: l’argentino è uscito anzitempo nella gara contro il Sassuolo e dopo i primi accertamenti, attraverso un comunicato ufficiale, la società bianconera aveva annunciato che le condizioni del giocatore sarebbero state valutate dopo dieci giorni. Un giorno prima della gara contro la truppa di Mourinho.

Oggi, invece, in vista della gara di domani contro la Samp, ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, svelando quali sono le condizioni fisiche del calciatore argentino che, in maniera anche clamorosa, potrebbe pure essere in campo nel prossimo weekend contro la Roma.

Juventus-Roma, l’annuncio di Allegri

“Gli infortuni muscolari possono capitare. Di Maria ha avuto un problema all’adduttore, starà fuori un’altra settimana, forse dieci giorni o forse tornerà prima”. Queste le parole del tecnico bianconero, che poi ha fatto un quadro su quelle che sono le condizioni dell’ex giallorosso Szczesny. “Ha avuto un problema all’adduttore, poi abbiamo Perin che è affidabile. Fanno parte della stagione, non sono allarmato per questa situazione. Il resto della squadra sta abbastanza bene, bisogna lavorare in silenzio per migliorare condizione fisica e tecnica” ha concluso.

Insomma, se qualcuno si aspettava che Di Maria fosse fuori causa, senza possibilità di vederlo in campo, si dovrà ricredere. Il recupero sì rimane difficile, ma a quanto pare è tutt’altro che impossibile.