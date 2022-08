Piove sul bagnato in casa Monza dopo la larga sconfitta patita sul campo del Napoli. Per il tecnico Stroppa arriva la doppia tegola infortunio

La seconda giornata di Serie A vedrà la Roma esordire allo stadio Olimpico, domani sera contro la Cremonese. In attesa di ritrovare l’abbraccio dello stadio Olimpico la squadra giallorossa rimane molto vigile sul fronte del calciomercato, sia in entrata che in uscita. Dopo la gara contro i grigiorossi sarà la volta del big match in casa della Juventus. Dopo il primo big match stagionale per gli uomini di Josè Mourinho sarà il momento di affrontare un’altra neo-promossa, il Monza targato Berlusconi ed Adriano Galliani.

La squadra lombarda, alla sua prima storica partecipazione in Serie A, sperava in un esordio più dolce. Sono due le sconfitte in altrettante partite per la compagine lombarda guidata da Giovanni Stroppa, che in questa estate si è rafforzata con decisione sul fronte del calciomercato in entrata. Innesti che finora non hanno dato i risultati aspettati per la piazza brianzola, appena sconfitta con un largo 4-0 in casa del Napoli. Secondo stop consecutivo dopo la sconfitta rimediata contro il Torino, ma i problemi per mister Stroppa non arrivano solo dai risultati.

Monza nei guai prima della Roma: doppio stop e rischio emergenza

Dopo i primi minuti del secondo tempo, col passivo di 2-0, è uscito per un brutto infortunio il difensore Andrea Ranocchia. Il centrale ex Inter ha lasciato il campo in lacrime, dopo aver accusato un forte dolore alla caviglia. Tutti gli indizi lasciano pensare ad una seria distorsione alla caviglia per l’esperto difensore centrale, secondo forfait nel reparto per Giovanni Stroppa. Infatti anche Pablo Marì, altro innesto nella retroguardia lombarda, è finito in tribuna allo stadio Maradona di Napoli. Per lui si tratta di un risentimento muscolare che lo tiene a rischio per la prossima gara contro l’Udinese, sua ex squadra. Da valutare le condizioni di entrambi i difensori centrali in vista della gara dello stadio Olimpico contro la Roma, in programma martedì 30 agosto alle ore 20:45.