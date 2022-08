Calciomercato Roma, Mourinho non basta: firma in Ligue 1

Calciomercato Roma, stavolta l’effetto Mourinho non è bastato per la chiusura dell’affare. Pronta la firma in Ligue 1, ecco i dettagli

Fra pochissimo la Roma scenderà in campo allo stadio Olimpico contro la Cremonese. In attesa di seguire la seconda giornata di campionato tante attenzioni vengono rivolte anche al calciomercato estivo. La finestra delle trattative sta entrando nel rush finale e rimangono diversi nodi da sciogliere per Tiago Pinto. Nel frattempo non arrivano buone notizie dall’infermeria, l’infortunio di Gini Wijnaldum riduce la qualità e le scelte a centrocampo. Mentre per quello che riguarda il settore arretrato c’è un obiettivo che si allontana definitivamente dalla suggestione giallorossa, è tutto pronto per la firma in Ligue 1.

E’ tempo di tornare in campo per la Roma di Josè Mourinho, attesa dalla sfida interna contro la Cremonese. Alle 18:30 il fischio d’inizio della seconda giornata di Serie A, in uno stadio Olimpico ancora una volta tutto esaurito. In attesa della sfida ai grigiorossi, e col fiato sospeso legato al brutto infortunio occorso a Gini Wijnaldum, le attenzioni si rivolgono anche agli ultimi giorni di calciomercato estivo. Il lavoro di Tiago Pinto non è ancora terminato e mancano almeno un paio di innesti per accontentare la volontà dello Special One, fiducioso di ritrovarsi il 1° settembre con almeno un rinforzo in difesa ed uno in attacco.

Calciomercato Roma, Mourinho non basta: Bailly firma in Ligue 1

Per il settore avanzato il nome caldo da settimane è quello di Andrea Belotti, ai attendono le uscite di Shomurodov e Afena-Gyan per sbloccare la firma del “Gallo”. Mentre per quanto riguarda la retroguardia giallorossa può considerarsi sfumato definitivamente l’approdo di Eric Bailly alla corte di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese avrebbe accolto il difensore ivoriano nella retroguardia giallorossa dal Manchester United, ma il futuro del centrale sembra essere in Francia. Si era già concretizzato il sorpasso del Marsiglia ed ora, secondo quanto riportato dal giornalista Alexandre Jacquin su Twitter, la trattativa va avanti spedita. Secondo il cronista de “La Provence” è questione di giorni per la firma di Bailly con il club transalpino.