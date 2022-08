Calciomercato Roma, sostituto Wijnaldum e futuro Zaniolo: le parole di Pinto

Calciomercato Roma, le parole di Pinto su Wijnaldum e sul futuro di Zaniolo: le parole di Tiago Pinto.

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara con la Cremonese, il general manager della Roma Tiago Pinto è stato intervistato ai microfoni di DAZN, fornendo maggiori dettagli in merito ala situazione Wijnaldum e alla situazione legata a Zaniolo.

Ecco le parole di Pinto:

INFORTUNIO WIJNALDUM: “Questo è il calcio, mi dispiace. ci abbiamo messo molto per portarlo qui. In 15 giorni. Adesso dobbiamo fermarci un attimo, capire quello che è meglio per lui. Dobbiamo ringraziare i media che non hanno cercato un colpevole, e mettere il nome di un ragazzo: solo chi non ha mai giocato a calcio può scriverlo. Mi dispiace queste conseguenze: bisogna fare i complimenti ai giornalisti che non hanno scelto quella strada.”

SOSTITUTO WIJNALDUM – “Avremmo tempo per pensare su questo, le ultime ore sono state pesanti per noi: abbiamo pensato a quello che è più urgente.”

ZANIOLO – “Scherzavo con il mio ufficio stampa, mi chiedete sempre di lui: oggi la cosa più importante è che stia giocando bene, che si senta in condizione e che abbia fatto un pre-campionato incredibile. Alla fine del mercato staremo qui per parlarne. Sta migliorando, la scorsa volta l’ho detto più volte, lui voleva riprendere: adesso sta bene.