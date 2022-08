Calciomercato Roma, colpo di scena clamoroso: il grande ex si è proposto

Calciomercato Roma, colpo di scena improvviso: l’offerta del grande ex dopo l’infortunio accorso a Wijnaldum.

L’infortunio subito da Wijnaldum potrebbe spingere la Roma ad intervenire nuovamente sul mercato, per puntellare un reparto che fino a poche ore fa – a seguito dell’acquisto della mezzala olandese – sembrava assolutamente coperto.

Ed invece, il comunicato che ha ufficializzato il guaio fisico patito dall’ex Psg ha inevitabilmente riaperto i discorsi inerenti un acquisto in mediana. Intervenuto nel pre partita di Roma-Cremonese, Pinto ha spiegato come la priorità sia ora conoscere con esattezza l’entità del problema fisico di Wijnaldum, al quale sia il general manager, sia i propri tifosi che i compagni di squadra hanno manifestato tutta la loro vicinanza. “C’è tempo per decidere” ha chiosato Pinto, anche se inevitabilmente le indiscrezioni di mercato continuano a susseguirsi senza soluzione di continuità.

Calciomercato, Repubblica: “Nainggolan si è offerto alla Roma”

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, l’indiscrezione rilanciata da Repubblica.it, secondo cui Radja Nainggolan si sarebbe offerto alla Roma, in quello che si configurerebbe come un clamoroso ritorno. Il “Ninja“, che ha vestito la maglia giallorossa dal 2014 al 2018, avrebbe esternato il suo desiderio di ritornare nella Capitale, proponendosi alla Roma per sostituire l’infortunato Wijnaldum. Non si segnalano, però, contatti ufficiali in merito, con la dirigenza capitolina che si riaggiornerà con Mourinho molto presumibilmente nei prossimi giorni per studiare le eventuali mosse con cui agire sul mercato.

Ricordiamo che Nainggolan è legato fino al 2023 all’Anversa, club nel quale milita dall’anno scorso. Al momento non è nata ancora alcun tipo di trattativa tra la Roma e il centrocampista belga che, però, potrebbe rivelarsi un’occasione last minute. Siamo però ancora nel campo delle idee, maturate più dalla volontà del centrocampista di proporsi a quella che per tanti anni è stata la sua casa.