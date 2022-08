Zaniolo, c’è l’annuncio: “Ecco quando torno”

Zaniolo, l’attaccante della Roma attraverso una storia su Instagram ha annunciato i tempi di recupero del suo infortunio

“Per tutti quelli che speravano qualcosa di grosso…ci vediamo tra tre settimane”. Parole e musica di Nicolò Zaniolo, l’attaccante della Roma uscito alla fine del primo tempo nella gara di questo pomeriggio contro la Cremonese, che ha riportato un infortunio alla spalla sinistra: una lussazione, che lo metterà ko per un poco di tempo, ma non per così tanto, anche se non ci sarà nel prossimo weekend contro la Juventus, la partita più importante della prima parte della stagione.

Un mezzo sospiro di sollievo per Mourinho, che comunque aveva annunciato che sarebbe stato fuori un poco di tempo. Si vociferava di un mese, almeno stando alle prime indiscrezioni, adesso è Zaniolo a fare chiarezza. Vuole tornare presto, prestissimo, anche perché era partito alla grandissima in questo campionato con due partite importanti. Anche nella prima parte di gara di questa sera, il giocatore aveva dimostrato di essere in forma, di essere pronto a fare decisamente la differenza in questa stagione.

Zaniolo, ecco l’annuncio

Insomma, un annuncio in pratico quello di Nicolò. E la sua storia ha fatto già il giro dei social tra i tifosi giallorossi. Tutti lo vorrebbero vedere presto in campo, tutti lo vorrebbero vedere di nuovo al massimo. Non ne servirà di tantissimo di tempo, a quanto pare, ma quello fisiologico per quello che è stato poi il suo stop.