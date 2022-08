Il calciomercato estivo si avvia alla conclusione e per la Roma i colpi in canna potrebbero aumentare dopo il brutto infortunio subito da Wijnaldum che tornerà soltanto nel 2023. Oltre ad Andrea Belotti, che verrà ufficializzato una volta sistemate le uscite in attacco con Kluivert, Shomurodov e Felix Afena-Gyan destinati a cambiare presto maglia, ci sono altri due colpi in entrata secondo i bookmaker.

