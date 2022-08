Calciomercato Roma, non solo Belotti: altro colpo di Pinto

Calciomercato Roma, trattativa ormai sbloccata. Cessione a titolo definitivo e contestuale arrivo dell’altro attaccante. Ore caldissime

Sono ore caldissime in casa Roma. Ore che sicuramene stravolgeranno il reparto avanzato che in questo momento è a disposizione di José Mourinho. Non solo l’arrivo di Belotti – che sarebbe ormai davvero a un passo – ma anche la cessione a titolo definitivo che sblocca, di conseguenza, l’arrivo del Gallo.

A fare posto all’ex attaccante del Torino, svincolato, e che dovrebbe firmare un triennale a 3 milioni di euro all’anno, sarà Felix. Il giovane centravanti, lanciato da Mourinho lo scorso anno, dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo alla Cremonese, che dopo la gara di ieri all’Olimpico ha accelerato i tempi.

Calciomercato Roma, Felix via

Sulla base d 7 milioni di euro. Questa sarebbe la cifra che la società lombarda, neo promossa in Serie A, che ha perso le prime due partite di campionato avrebbe messo sul piatto per prendere l’attaccante. Bruciata in maniera netta la concorrenza della Salernitana e anche quella del Lecce: i pugliesi però nelle ultime settimane avevano decisamente mollato la presa, non volendo mettere sul piatto la cifra che la Roma aveva in mente di incassare.

Forse Pinto, c’è da dirlo, si aspettava di guadagnare almeno 10 milioni di euro da questa cessione, ma i sette bastano e avanzano anche perché c’è da accontentare lo Special One. Che ha quasi preteso l’arrivo di Belotti e che adesso si aspetta sicuramente qualche altro innesto. Insomma, l’obiettivo di Pinto e dei Friedkin è quello di mettere il tecnico portoghese nelle migliori condizioni lavorative per raggiungere un obiettivo comune, quello di andare a prendersi una qualificazione alla prossima Champions League e di andare avanti il più possibile in Europa League.