Calciomercato Roma, l’attesa è finita: Belotti a un passo

Calciomercato Roma, l’attesa sembra essere davvero finita: Andrea Belotti sarebbe a un passo dal vestire la maglia giallorossa

La trattativa che dovrebbe portare Belotti alla Roma sarebbe nella sua fase finale. Il traguardo si vede ed è vicinissimo. Per la gioia di José Mourinho che abbraccerebbe l’attaccante richiesto e voluto e del quale ha parlato anche durante l’ultima conferenza stampa. Tutto sembra fatto. Anche i dettagli sarebbero al proprio posto.

Il vice Abraham e non solo. Che vice Abraham, diremmo noi. Perché Belotti, oltre ad essere stato il capitano del Torino, era anche nel gruppo azzurro della scorsa estate e che s’è laureato campione d’Europa. Fino al momento ha respinto al mittente tutte le offerte che gli sono arrivate, anche più importanti sotto l’aspetto economico. Voleva la Roma. E adesso ce l’avrà.

Calciomercato Roma, ecco Belotti

Giorno decisivo. Ore diremmo. Un contratto fino al 2025 sulla base di 3 milioni di euro all’anno. Questi i dettagli dell’operazione che farà sicuramente sorridere lo Special One e che Pinto è riuscito a portare a termine. L’ennesima a parametro zero di questa estate dopo quelle di Dybala, Matic e mettiamoci in mezzo anche Svilar, arrivato da un poco di tempo nella Capitale ma che effettivamente è stato reso ufficiale in questa torrida stagione. Insomma, il lavoro del portoghese è stato immenso, e questa non è la ciliegina sulla torta, perché ancora serve un difensore e anche un centrocampista. Nandez è un opzione.

Insomma, ci siamo. Ultime ore di attesa e poi si aspetta solamente quello che dovrebbe essere un annuncio ufficiale. Si spera almeno sia così perché questa trattativa ha sfiancato tutti. Che l’operazione è in fase di chiusura ormai è stato riportato dal giornalista Marco Conterio. I dettagli invece da Schira.