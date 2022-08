Calciomercato Roma, sostituto Wijnaldum: Pinto pesca in Serie B

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma: Pinto pesca in Serie B. Il centrocampista sarebbe un’opzione per i giallorossi

L’infortunio di Wijnaldum ha messo sicuramente nei guai Pinto, e soprattutto Mourinho, che dopo aver fatto un pressing enorme per l’olandese e sull’olandese, ha dovuto rinunciare alle sue prestazione per via della frattura alla gamba subita in allenamento. Sfortuna e anche tanta, precedente anche a quello che è stato il problema alla spalla che s’è procurato Zaniolo ieri contro la Cremonese che lo ha messo ai box per le prossime 3-4 settimane.

Menomale che il mercato è ancora aperto quindi. Con Pinto che ha la possibilità, a giuste condizioni ovviamente, di poter intervenire cercando di coprire quel buco lasciato in mezzo. Secondo il giornalista Matteo Moretto ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per quell’elemento che negli ultimi anni è stato spesso accostato alla società giallorossa. E che adesso gioca in Serie B.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Nandez

Sarebbe un opzione anche Nahitan Nandez, il centrocampista uruguaiano del Cagliari che potrebbe lasciare l’isola dopo esserci stato vicino diverse volte nel corso delle ultime stagioni. Nandez ha un contratto che lo lega alla società di Giulini fino al 2024, ma non sembra intenzionato ovviamente di rimanere nella serie cadetta. Certo, l’interesse fino al momento nei suoi confronti c’è stato davvero di poche squadre, che non hanno mai soddisfatto quelle che sono state le richieste della società isolana. Adesso però, magari anche spingendo sulla volontà del calciatore di trovare una nuova sistemazione, la Roma potrebbe mettere a segno quel colpo che molto spesso è stato quasi per fatto,

Vedremo gli sviluppi e se queste notizie verranno confermate. Rimane il fatto, comunque, che adesso Pinto deve accelerare per coprire quel buco. Anche Mou lo ha chiesto in conferenza stampa.