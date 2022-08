Calciomercato Roma, la Juve lo manda via prima del match: Pinto c’è

La Juventus ha deciso il giocatore da sacrificare per mettere a segno un nuovo colpo: Pinto è pronto ad approfittarne

Il calciomercato della Roma è stato stravolto in questo finale. Infatti l’infortunio di Wijnaldum, che rimarrà fuori fino al 2023, porta i giallorossi a trovare un sostituto per questa prima parte di stagione senza l’olandese. Sono diversi i nomi che Tiago Pinto sta prendendo in considerazione, tra cui uno che sta per essere scaricato dalla Juventus.

I bianconeri vorrebbero cederlo per fare spazio all’arrivo di Leandro Paredes, così la Roma è alla finestra. Ma c’è ancora un grande ostacolo da superare, ovvero la volontà del calciatore.

Calciomercato Roma, la Juve scarica Zakaria: lui non vuole partire

La Juventus ha bisogno di cedere per fare posto a Leandro Paredes, questo ormai è assodato. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il profilo che i bianconeri vorrebbero cedere è quello di Denis Zakaria, centrocampista arrivato a gennaio dal Borussia Moenchengladbach prima che andasse in scadenza a giugno.

Il motivo per il quale la Juventus vorrebbe cedere proprio lo svizzero è semplice: al momento è il centrocampista con più mercato, che fa gola a diversi club, tra cui la Roma. L’ostacolo più grande però attualmente sarebbe la volontà del calciatore. Infatti Zakaria vorrebbe rimanere a Torino per continuare il percorso scelto a gennaio. Dunque la Roma rimane alla finestra per Zakaria, ma la Juventus dovrà lavorare sulla volontà del giocatore che al momento rimane l’ostacolo maggiore.