Calciomercato Roma, 16 milioni per la beffa last minute in Serie A

Calciomercato Roma, maxi intreccio di attaccanti con il Bologna. Il Fulham “molla” Kluivert e libera Belotti in giallorosso

Un maxi intreccio di mercato con il Bologna di Mihajlovic che potrebbe liberare ben presto il Gallo Belotti che ancora attende la chiamata della Roma. Anche se, probabilmente, il giocatore inizia un poco a spazientirsi e potrebbe pure essere cercato dal Barcellona a quanto pare in caso di addio di Depay o Aubameyang. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare un poco di chiarezza su questa che potrebbe essere una soluzione di mercato. Con queste notizie che sono state riportate dal quotidiano “Il Resto del Carlino”.

Primo punto: dietro la decisione della società inglese di raffreddare il possibile arrivo dell’olandese della Roma, ci sarebbe il fatto che Kluivert sarebbe interessato a un ritorno all’Ajax. Ed è per questo che il club della Premier League avrebbe deciso di fare un sondaggio per Barrow, che al momento non sembra essere uno dei primi nelle gerarchie del tecnico rossoblù. Un possibile addio, questo, che è stato confermato anche dall’agente del giovane attaccante, che s’è detto non felice della situazione e soprattutto della cifra richiesta per il cartellino: 16 milioni di euro.

Calciomercato Roma, si libera Belotti

Certo, se questa operazione dovesse andare in porto, allora il Bologna avrebbe anche quelle potenzialità economiche per accogliere le richieste di Pinto per Shomurodov: aperto all’obbligo di riscatto, non s’è ancora trovata la quadra per quella che è la cifra da investire. Quattordici i milioni richiesti dal gm portoghese, dieci al massimo quelli che il Bologna vorrebbe investire per l’attaccante uzbeko. La differenza è ancora sensibile, è evidente, ma davanti all’uscita di Barrow allora le cose si potrebbero incanalare in quelli che potrebbero essere i binari giusti. Certo, si potrebbe parlare pure di beffa per questa fuga da parte del Fulham nell’ottica Justin: sembrava anche qui cosa fatta. E invece…