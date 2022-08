Calciomercato Roma, sgambetto Barcellona: intreccio con la Juve

Calciomercato Roma, il Barcellona tenta lo sgambetto last-minute alla squadra di Josè Mourinho. Fondamentale l’intreccio con la Juventus

La Roma è entrata nella settimana che porterà al primo big match stagionale. Sabato pomeriggio la squadra di Josè Mourinho farà visita alla Juventus di Massimiliano Allegri. La compagine giallorossa ha esordito in campionato con due vittorie di misura, contro Salernitana e Cremonese, mentre dall’infermeria è arrivata una doppia tegola per lo Special One. Il grave infortunio di Wijnaldum e quello più recente di Nicolò Zaniolo vedono diminuire le possibilità di scelta per il tecnico portoghese, che ora attende nuovi innesti in sede di calciomercato.

Sono giorni intensi in casa Roma tra campo, infermeria e calciomercato estivo. Dopo aver messo in archivio la seconda vittoria stagionale, ed in attesa del big match in casa della Juventus, si accende la coda delle trattattive in questi ultimi giorni di campagna acquisti e cessioni per Tiago Pinto. L’ultimo acquisto in casa giallorossa, l’olandese Wijnaldum, ha purtroppo subito la frattura della tibia della gamba destra. Lo stop sarà lungo, costringendo il gm della Roma a tornare sul mercato anche a centrocampo. Mentre per quel che riguarda il settore avanzato il nome più caldo da settimane resta quello del “Gallo”, Andrea Belotti.

Calciomercato Roma, sgambetto Barcellona: intreccio con la Juveù

La volontà del bomber ex Torino è chiara, sottolineata anche con entusiasmo dallo stesso Josè Mourinho, diventare un nuovo calciatore della Roma. In tal senso la trattativa per portare il giovane Felix alla Cremonese sembra essersi sbloccata definitivamente, permettendo al Gallo di firmare per la nuova avventura giallorossa. Ma dalla Spagna rilanciano l’inserimento del Barcellona di Xavi, che tenta lo sgambetto last-minute per il bomber a parametro zero. Secondo quanto scritto dal sito Sport.es la squadra catalana potrebbe gettarsi con decisione sul profilo di Belotti, se dovessero concretizzarsi le uscite di Aubameyang e Memphis Depay. Quest’ultimo interessa fortemente alla Juventus, con l’intreccio offensivo che può complicare i piani di Tiago Pinto. Anche in questo caso la volontà del calciatore di sposare il progetto Roma però potrà fare la differenza decisiva.