Calciomercato Roma, dietrofront immediato: ha detto sì

Calciomercato Roma, dopo i tre punti conquistati contro la Cremonese si accendono i riflettori sulle prossime mosse di Tiago Pinto

La Roma ha conquistato la seconda vittoria consecutiva con il minimo scarto, sabato la squadra giallorossa è attesa dal primo big match della stagione. In attesa della sfida in casa della Juventus, come sempre elettrizzante, si mantiene alta l’attenzione sulle prossime mosse di calciomercato in casa giallorossa. Fari puntati su Tiago Pinto, il general manager della Roma ha diversi nodi ancora da sciogliere, sia in entrata che in uscita. Se l’infortunio di Gini Wijnaldum costringe il dirigente portoghese a tornare a lavorare a centrocampo, in attacco può cambiare tutto a stretto giro di posta.

Sono giorni intensi in casa Roma, sia dentro che fuori dal campo di gioco. La squadra di Josè Mourinho ieri ha trovato la seconda vittoria in altrettante gare in campionato, non senza faticare contro una Cremonese molto reattiva. Archiviata la seconda vittoria di fila col minimo scarto, le attenzioni ora si concentrano su infermeria e calciomercato. Nel giro di ventiquattro ore lo Special One ha perso prima Gini Wijnaldum (frattura della tibia) e poi Zaniolo con l’infortunio alla spalla rimediato nella gara di ieri pomeriggio. Per quel che riguarda il fronte del calciomercato è pronta la svolta in attacco: c’è il dietrofront immediato che scatena Pinto.

Calciomercato Roma, il dietrofront è immediato: Felix ha detto sì

Fari puntati su Felix Afena-Gyan, giovane attaccante difeso pubblicamente da Mourinho nelle scorse ore. Il ghanese è al centro del calciomercato in uscita in casa giallorossa e proprio ieri ci sono stati nuovi colloqui con la Cremonese per il suo passaggio alla corte di Alvini. La squadra grigiorossa sarebbe pronta a soddisfare le richieste economiche della Roma, che dal canto suo non vede l’ora di ufficializzare l’ingaggio di Andrea Belotti. E, secondo quanto riferito da Il Tempo, il calciatore avrebbe dato il via libera al trasferimento. Nessun ostacolo dunque alla cessione e via libera totale per Tiago Pinto, le prossime ore potrebbero essere quelle decisive.