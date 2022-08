Calciomercato Roma, perfezionati gli ultimi dettagli: firma in mattinata

Calciomercato Roma, perfezionati gli ultimi dettagli di una trattativa molto lunga: firma in mattinata, Tiago Pinto in azione.

L’infortunio di Gini Wijnaldum ha rivoluzionato le strategie degli ultimi giorni di calciomercato della Roma, per stessa ammissione ufficiale dell’allenatore José Mourinho. La missione più importante del general manager Tiago Pinto resta però la stessa: piazzare al meglio gli esuberi, tutti quei calciatori che per Mourinho non fanno più parte del progetto.

Il primo della lista degli esuberi è Justin Kluivert, l’attaccante esterno olandese che ha un contratto ancora fino al 2024 e che pesa sul bilancio anche per un ingaggio non certo leggero. Le squadre interessate all’ex Nizza sono state parecchie nel corso dell’estate, anche perché in Francia ha ancora una volta messo in mostra il suo potenziale. Kluivert però ha rifiutato tutte le offerte, anche quelle più vantaggiose per la Roma, perché desideroso di confrontarsi con la Premier League accettando l’offerta del Fulham.

Calciomercato Roma, Kluivert va al Fulham: stamattina la firma

Come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, finalmente Tiago Pinto ce l’ha fatta a cederlo dopo una lunga trattativa. Justin Kluivert firmerà stamattina con il Fulham. Perfezionati gli ultimi dettagli dell’operazione, non ancora noti e che saranno probabilmente svelati nel corso della giornata. Questa cessione insieme a quella pure sempre più probabile di Felix Afena-Gyan alla Cremonese darà il via libera per l’ufficializzazione di Andrea Belotti.

Il “Gallo” ha da tempo trovato l’accordo con i giallorossi e sta respingendo al mittente tutte le altre offerte arrivate negli ultimi giorni. Una voglia di Roma che ha entusiasmato i tifosi pronti ad abbracciarlo. Ritroverà in giallorosso Paulo Dybala, suo ex compagno ai tempi del Palermo, e anche tanti colleghi di nazionale con cui ha vissuto momenti molto belli come la vittoria degli Europei. Momenti che spera di ripetere anche in giallorosso agli ordini di José Mourinho che è stato pure decisivo per il suo ingaggio.