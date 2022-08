Calciomercato Roma, colpaccio last minute dal PSG: doppia conferma

Calciomercato Roma, dopo l’infortunio di Wijnaldum è caccia al sostituto, che potrebbe arrivare ancora dal PSG: doppia conferma.

Come un fulmine a ciel sereno, l’infortunio accorso a Georginio Wijnaldum inevitabilmente rivoluzionerà le strategie sul mercato di una Roma che fino a poche ore fa pensava di poter chiudere la propria campagna acquisti mettendo le mani su un attaccante alla Belotti e su un difensore poliedrico.

Tuttavia, l’annuncio relativo al guaio fisico patito dal centrocampista olandese non può passare inosservata in casa Roma, con Pinto che potrebbe anche decidere di affondare il colpo last minute per una mezzala da regalare a José Mourinho. In quest’ottica, dati interessanti sono forniti anche dai bookmaker.

Calciomercato Roma, anche il ritorno di Paredes in quota

Sorprende fino ad un certo punto l’apprendere il fatto che sia “bancato” anche un eventuale ritorno di Leandro Paredes, quotato a 3.50: l’argentino, sondato dalla Roma nella prima parte della finestra di calciomercato, è seguito con interesse anche dalla Juventus, che però non ha affondato il colpo dal momento che non è riuscita a piazzare né Rabiot, né Arthur, almeno fino a questo momento.

Su Paredes è arrivata anche la conferma del giornalista Sport Mediaset Claudio Raimondi: la Roma potrebbe chiedere al PSG per Paredes che arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto. I rapporti tra i due club sono ottimi, ma al momento la Roma resta dietro alla Juventus che ha da tempo raggiunto l’accordo con il centrocampista argentino.

In lista c’è ovviamente anche Frattesi, che il Sassuolo però continua a valutare 30 milioni di euro, e Zakaria, che la Juve sarebbe disposta a cedere a fronte di un’offerta da almeno 25 milioni. Sia la quota legata all’acquisto della mezzala del Sassuolo sia quella relativa alla mezzala bianconera è pagata 4 volte la posta.