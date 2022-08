Calciomercato Roma, non solo Allan: 20 milioni in Premier League

Calciomercato Roma, spunta l’ennesimo nome a centrocampo per ovviare all’imprevisto abbattutosi tra le fila giallorosse e coinvolgente l’attesissimo Wijnaldum.

Proprio nelle ore immediatamente precedenti alla sfida con la Cremonese e di poco successive alla conferenza stampa di José tenutasi alla vigilia della gara con i lombardi, il mondo calcistico capitolino apprendeva dell’improvviso infortunio capitato a quel non poco atteso e acclamato Gini, annoverabile senza dubbio tra i giocatori più importanti recentemente approdati all’ombra del Colosseo e in grado di condividere tranquillamente con Paulo Dybala il titolo di colpo dell’anno in casa Roma.

Questo non solo alla luce delle indubbie qualità del giocatore ma anche per le modalità con le quali è stata condotta e conclusa l’operazione in sinergia con il PSG, dai più presentata come fondamentale per corroborare il centrocampo e (manco a dirlo) consegnare a Mourinho un profilo di sicura affidabilità da un punto di vista fisico. Non avrete di certo dimenticato i tanti dati sciorinati circa il larghissimo impiego dell’olandese in Premier League, autentico baluardo di speranza ed entusiasmo acuente ancor di più la felicità per il grande colpo targato Pinto.

Calciomercato Roma, nuovo nome in Premier League

Il proseguimento della storia è poi pressoché noto a tutti, con l’annuncio ufficiale del club sulla frattura della tibia in allenamento e la posizione forte presa da Mourinho sui social, schieratosi a favore anche dell’ingiustamente bersagliato Felix Afena Gyan e reclamante in modo implicito la grande necessità di restare compatti in un momento di difficoltà abbattutosi in una fase di non poco entusiasmo e attesa.

La giornata di oggi, come testimoniatovi, ci ha restituito una rosa di nomi non poco folta, relativa ai possibili centrocampisti che potrebbero raggiungere Trigoria in queste battute finalissime di mercato. Condicio sine qua non per l’operazione, però, la sua fattibilità. Serve un giocatore pronto ma approdante a condizioni giuste, alla luce degli importanti sacrifici fin qui condotti in una campagna acquisti che, fino a qualche giorno fa, prevedeva la limatura finale con Belotti e un possibile mister X in difesa.

Ai tanti accostati, come riferisce Footmercato, si aggiunga anche il nome del centrocampista del Leicester City. Ci riferiamo a Boubakary Soumaré, ventitreenne che, come si legge sulle colonne francesi, sarebbe stato corteggiato dai giallorossi. Corteggiato anche dal Monaco, le Foxes hanno chiesto nelle ultime settimane circa 20 milioni di euro per il nullaosta al suo trasferimento, declinando l’offerta di 15 milioni giunta dal Principato.