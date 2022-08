Roma, tegola Fair Play Finanziario: sanzioni in arrivo dall’Uefa

Brutte notizie in arrivo per la Roma, l’Uefa è pronta a sanzionare il club giallorosso per aver violato le regole del Fair Play Finanziario

Il Fair Play Finanziario è diventato un vero e proprio incubo per i club durante le sessioni di calciomercato. Regole ferree imposte dall’Uefa che portano i club a dover essere attentissimi alle entrate e alle uscite in ogni situazione. Questa volta a incappare nelle dure sanzioni della Uefa sarebbe proprio la Roma.

Secondo quanto riportato da ‘The Times’, il club giallorosso sarebbe finito nel mirino dell’Uefa per aver violato le regole del Fair Play Finanziario. Oltre ai giallorossi nella lista ci sarebbe anche l’Inter. Pronte dure sanzioni.

Fair Play Finanziario, sanzioni per la Roma: restrizioni nel calciomercato e nelle rose europee

Il Fair Play Finanziario colpisce duramente la Roma. Il club giallorosso infatti sembrerebbe essere finito nel mirino dell’Uefa per non aver rispettato le regole proprio inerenti al Fair Play Finanziario. Secondo quanto riportato dal ‘The Times’, le sanzioni che dovrebbero arrivare tra un mese riguarderebbero delle restrizioni nel calciomercato e nelle rose per le coppe europee.

Tra i dieci club colpiti ci sarebbe anche l’Inter tra le italiane e la Juventus, per il quale però il discorso sarebbe diverso visto che i bianconeri fanno ancora parte dei club fondatori del progetto Superlega. A breve dunque verrà svelata la sanzione per i giallorossi, con il club che probabilmente tenterà di patteggiare con l’Uefa.