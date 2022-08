Calciomercato Roma, 25 milioni e sfida all’Atletico per il centrocampo

Calciomercato Roma, dalla Spagna emerge un altro nome per ovviare al triste infortunio che ha interessato il nuovo arrivato Wijnaldum.

L’eco e il dispiacere per il lungo stop dell’olandese non sono stati esili. Questo non solo alla luce del beffardo destino, a detta dei tifosi tipicamente romanista, che costringerà a fermarsi per almeno tre mesi un giocatore presentato come elemento dalla grande affidabilità fisica. A ciò si deve infatti aggiungere il nobilissimo entusiasmo precedente e accompagnante il suo arrivo nella Capitale, di uno spessore non poi dissimile a quello che aveva caratterizzato l’accoglienza per Paulo Dybala.

Come un fulmine a ciel serenissimo, la notizia ha generato di certo stupore e rammarico ma ha al contempo catalizzato una grande reazione da parte del club, in questa fase molto attento, come da settimane ormai, alla questione uscite ma altrettanto vigile su tanti altri scenari in entrata oltre a quello Belotti. Come raccontatovi, per il Gallo ballano 2 milioni di euro ma c’è comunque grande fiducia per la buona riuscita dell’operazione.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: piace Carlos Soler

Allo scenario da tempo coinvolgente l’ex Torino bisogna però aggiungere i tanti altri che stiano riguardando i plurimi giocatori accostati alla Roma in queste ore per ovviare alla frattura tibiale dell’ex Liverpool e PSG. La margherita di profili presenta non pochi petali, molti dei quali accomunati da caratteristiche particolari.

In primis la fattibilità dell’operazione, unitamente al rispetto di determinate caratteristiche che permettano a Mourinho di poter vantare un profilo simile a Georginio, al netto della consapevolezza della difficile riuscita di un approdo importante tanto quanto quello dell’olandese con così poco tempo a disposizione e senza fare sacrifici forsennati.

Alla lista folta di nomi, si aggiunga intanto anche quello di Carlos Soler, accostato per molto tempo anche alla Juventus e presentato da TodoFichajes nel corpus di giocatori monitorati a Trigoria. Ben gradito anche all’Atletico Madrid, il centrocampista del Valencia potrebbe partire al fronte di un’offerta compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra non proprio esigua e che comunque merita di essere considerata come uno dei vari elementi che complicano lo scenario. Tra questi, anche la volontà dei Pipistrelli di rinnovargli il contratto in scadenza fra un anno, al fine di evitare un secondo grande addio dopo quello di Guedes.