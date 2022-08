Calciomercato Roma, non solo Milan: proposta a Pinto dalla Premier

Calciomercato Roma, proposta dalla Premier League a Tiago Pinto. Nuovo nome per ovviare all’infortunio di Wijnaldum.

Abbiamo fin qui assistito al diffondersi di tante voci circa i possibili rinforzi finali da parte di Tiago Pinto. Fino a qualche giorno fa questi ultimi sembravano poter interessare unicamente la regione difensiva e il da tempo atteso gallo Belotti, il cui approdo sembrerebbe essersi sbloccato proprio nella giornata odierna. Da tempo convintosi a dire di sì alla causa giallorossa, l’ex Torino è considerato da circa un mese a questa parte come uno dei colpi finali della campagna acquisti giallorossa.

Sin dal primo momento, anche dopo l’arrivo di Wijnaldum, si era diffusa una quasi unisona consapevolezza che il bomber da più di 100 gol in Serie A non avrebbe rappresentato l’unico elemento chiosante un calciomercato condotto più che degnamente dagli addetti ai lavori.

Calciomercato Roma, proposto Sambi Lokonga

L’emergenza in difesa lasciava intendere come quasi sicuramente sarebbe approdato un calciatore che potesse ben coadiuvare il reparto difensivo di Mourinho. Quanto accaduto a Gini ha però ridisegnato le priorità di Tiago e di José, adesso consapevoli di dover cercare un valido sostituto dell’olandese, conducendo però un’operazione intelligente da un punto di vista economico.

Alla lunga lista di calciatori, si aggiunga anche quello di Sambi Lokonga dell’Arsenal, seguito anche dal Milan lo scorso mese quando per varie circostanze non fu possibile concludere l’operazione in prestito. Al momento la pista non scalda tanto gli addetti ai lavori, consapevoli delle differenze di caratteristiche tra Wijnaldum il classe ’99.