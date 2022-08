José Mourinho ha parlato di calciomercato e ha chiarito come dopo l’infortunio di Wijnaldum serva un nuovo centrocampista oltre a Belotti. Lo Special One rinuncerà all’ingaggio di un quinto difensore, perché c’è la possibilità di schierare all’occorrenza in quel ruolo Cristante o Matic. Per questo motivo l’identikit del nuovo acquisto a centrocampo è già tracciato.

