Calciomercato Roma, contatti in corso per il ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, contatti ripresi dopo l’emergenza a centrocampo. Le ultime dalla Spagna.

Dopo le diverse settimane trascorse a disquisire delle modalità e possibilità di vedere Belotti in giallorosso, in queste ultime ore non poche novità hanno interessato la regione centrale di campo, considerata pressoché completa fino all’infortunio di Wijnaldum e ad oggi, invece, rappresentante una vera e propria emergenza per Tiago Pinto e colleghi, chiamati dal dover consegnare a Mourinho un giocatore che emuli l’olandese e ben coesista con le caratteristiche dei già presenti.

Non sarà di certo un compito facile, alla luce del poco tempo a disposizione nonché dell’importanza che Wijnaldum avrebbe dovuto avere sin dall’inizio all’interno dello scacchiere giallorosso. In attesa di vedere Belotti arrivare nella Capitale, complice l’accordo trovato tra Roma e Cremonese per Felix, giungono intanto nuovi aggiornamenti sul centrocampo.

Calciomercato Roma, dialoghi in corso per Saul Niguez

Fin qui la rosa di profili accostati è stata a dir poco ampia e abbracciante una serie di identikit diversi per età, caratteristiche e prezzi. Dalla suggestione dei grandi ritorni (molto diversi) di Paredes e Nainggolan a quella dell’ex Napoli Allan. Il tutto senza dimenticare dello juventino Zakaria o del possibile colpaccio in Premier League in casa Leicester per Soumaré. Ai più attenti non sarà però passato come dimenticato il nome di Saul Niguez, ormai non più centrale all’interno delle gerarchie dell’Atletico Madrid.

Reduce dall’esperienza in prestito al Chelsea, era stato accostato già in passato. Al netto della consapevolezza delle difficoltà legate all’ingaggio, merita di essere riportato l’annuncio della penna di TodoFichajes e Calcioinpillole, Ekrem Konur. A sua detta, la Roma starebbe dialogando con i Colchoneros per l’ingaggio del 27enne.