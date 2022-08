Juventus-Roma, primo colpo di scena: recupero last minute per Allegri

Juventus-Roma, recupero dell’ultim’ora: sorriso Allegri che ritrova un pezzo importante per la sua squadra

Il prossimo weekend è segnato in rosso sul calendario da un poco di tempo. Da quando il sorteggio del calendario ha deciso che alla terza giornata ci sarà Juventus-Roma. Mourinho non ci arriva purtroppo nelle migliori condizioni possibili, visto che oltre a Wijnaldum dovrà fare a meno anche di Zaniolo, che nella gara contro la Cremonese si è procurato una lussazione alla spalla. Mentre, per Allegri, si prospetta un importante ritorno.

Al momento non parliamo di Di Maria, l’argentino che comunque tenterà di esserci, ma di Szczesny, il portiere out nelle prime due giornate e che secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, dovrebbe essere pronto per la prossima gara di campionato.

Juventus-Roma, recupera Szczesny

Prenderà il suo posto da titolare il portiere polacco, che dopo aver lasciato per due giornate il posto a Perin, che non ha subito gol, si rimetterà tra i pali. Sicuramente l’ex giallorosso dà maggiore sicurezza al reparto difensivo della Juventus, e Allegri si fida ciecamente di lui. Szczesny ha recupero dalla lesione di basso grado al flessore rimediata nella gara contro l’Atletico Madrid in amichevole.

Dalla parte giallorossa invece non ci sarà nessun recupero come detto. Ma Mourinho potrebbe ritrovarsi in rosa almeno quell’attaccante che ha richiesto a gran voce e che ormai dovrebbe essere pronto alla firma. La sensazione è che Belotti sia ad un passo dalla Roma e proprio allo Stadium potrebbe vedere il suo debutto in giallorosso.