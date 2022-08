Juventus-Roma, UFFICIALE: designato l’arbitro della gara

Juventus-Roma, ecco chi sarà l’arbitro della gara dell’Allianz Stadium: tutte le designazioni in vista del big match.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Roma, gara clou della terza giornata del campionato di Serie A, che potrebbe orientare in maniera forse decisiva gli equilibri di un campionato che si giocherà inevitabilmente su linee di faglia molto fragili.

Appuntamento al quale i giallorossi si presentano forti delle due vittorie consecutive maturate al cospetto di Salernitana e Cremonese, che hanno lanciato la compagine di Mourinho a punteggio pieno in testa alla classifica. Diverso il discorso concernente la Juventus, reduce dallo scialbo pareggio ottenuto contro la Sampdoria, in un match nel quale i bianconeri nella prima frazione di gioco hanno rischiato a più riprese di capitolare, salvati per due volte dai “legni”.

Juventus-Roma, UFFICIALE: arbitra Irrati

A tal proposito, in questi minuti sono state diramate le designazioni arbitrali: a dirigere l’incontro ci sarà Irrati, con Preti e Berti come assistenti. Il quarto uomo sarà Abisso, con Di Paolo al VAR, supportato da Paganessi.

Si prospetta una gara vibrante, nella quale ogni dettaglio potrà fare la differenza e che sarà decisa verosimilmente sul filo del rasoio: appuntamento che nelle ultime stagioni non ha mancato di suscitare accesi dibattiti e discussioni arbitrali. 90 minuti che si pre-annunciano ad alta tensione: la posta in palio, del resto, è importante, e Pellegrini e compagni vogliono lanciare un messaggio importante alla concorrenza.