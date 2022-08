Calciomercato Roma, Felix ne sblocca un altro: corsa a cinque

Calciomercato Roma, le pretese sarebbero state abbassate e l’accordo appare decisamente più vicino. Le ultime sull’esubero da piazzare

I contatti sono stati diretti con Pinto, per cercare di riaprire una trattativa che sembrava decisamente arenata nei ultimi giorni. Si cerca di trovare un punto d’incontro e, dalla parte della società giallorossa, sembrerebbe esserci stata decisamente un’apertura. Insomma, le parti si sarebbero riavvicinate secondo quanto raccontato questa mattina da Il Resto del Carlino. Anche se non è del tutto detta l’ultima parola.

Parliamo dell’operazione che dovrebbe portare Shomurodov al Bologna, alla corte di Sinisa Mihajlovic che ha richiesto un attaccante dopo aver chiuso la possibilità a Barrow di giocare con continuità nella stagione iniziata da un paio di settimane. Si parla ovviamente di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto – i rossoblù hanno accettato la formula – ma ci sono ancora alcuni milioni che ballano sulla richiesta e sull’offerta. Manca poco, insomma. Manca pochissimo e serve un piccolissimo sforzo.

Calciomercato Roma, Shomurodov verso il Bologna

Tutti sappiamo ormai che il Bologna è fermo a 10 milioni di euro per chiudere l’operazione. La richiesta di Pinto, inizialmente, era di almeno 14 milioni di euro. Ma sembrerebbe che il gm abbia abbassato le proprie pretese scendendo di un paio di milioni. Ne ballano altri due per la fumata bianca. Ma la sensazione è che si possa chiudere nello spazio di poco tempo. Che poi, poco, è il tempo che è rimasto per mettere a posto tutti i tasselli visto che la data del gong si avvicina e anche in maniera inesorabile.

Ed è per questa data così vicina che comunque il Bologna si starebbe anche guardando intorno: piacciono, oltre l’uzbeko, anche Vitinha, Strand Larsen, Zirkzee e Hojlund. Pinto deve dare una risposta definitiva.