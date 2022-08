Calciomercato Roma, ha scelto i giallorossi: scippo in Serie A

Calciomercato Roma, si lavora per chiudere anticipando la concorrenza in Serie A. Nome nuovo dopo l’infortunio di Wijnaldum.

Abbiamo visto in questi giorni come l’imprevisto capitato a Gini abbia generato non solo preoccupazione e tristezza ma anche il diffondersi di tanti nomi sulla lista di preferiti redatta da Tiago Pinto in sinergia con Mourinho e colleghi. Già nel post-gara con la Cremonese, José aveva lasciato intendere come in quel di Trigoria si fosse subito compresa la necessità di trovare una tempestiva soluzione che ovviasse al non poco grave infortunio dell’olandese.

Proprio in una fase dove l’attenzione era rivolta, oltre che a Belotti e al difensore, a quel fronte in uscita destinato a rappresentare per i prossimi sette giorni un motivo di grande premura, molte carte in tavola sono cambiate. Dopo lo sconforto iniziale, abbiamo però potuto nuovamente assistere alla grande capacità di Tiago e colleghi nel non perdersi d’animo e operare con grande celerità e concretezza.

Calciomercato Roma, ha scelto Mourinho: scippo a Galliani

Questo non solo alla luce dei tanti interessamenti e valutazioni condotte fin qui ma anche per quanto da poco registrato da Gianluca Di Marzio che sembra confermare la possibilità di assistere ad una sorta di operazione lampo. Mentre si disquisiva della potenziale utilità dell’ex Nainggolan o del ritorno di fiamma di Zakaria o di un’altra vecchia conoscenza come Paredes (da tempo però vicinissimo alla Juventus), è arrivata la notizia circa il possibile approdo di Mady Camara.

Il classe 1997 ha destato da tempo anche l’attenzione del Monza ma l’emergenza giallorossa ha generato l’inserimento del club dei Friedkin che punta ora a chiudere in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha dato precedenza alla Roma.