Calciomercato Roma, doppio rifiuto: Pinto gli chiude le porte

Doppio rifiuto che porta la Roma a prendere una decisione definitiva: per lui le porte della capitale adesso sono chiuse

Meno di una settimana alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo e la Roma continua a cercare rinforzi per completare la rosa. Come già sappiamo da tempo, i giallorossi sono alla ricerca di un difensore centrale e negli ultimi giorni anche di un altro centrocampista, visto il duro infortunio che ha colpito Wijnaldum e che lo terrà fuori per molto tempo.

I nomi accostati alla Roma sono stati molti, ma fino ad ora non ci sarebbe stato nessun affondo importante. Il club giallorosso però avrebbe le idee chiare su un centrocampista della Juventus. Per lui le porte adesso potrebbe essere chiuse visto il doppio rifiuto passato.

Calciomercato Roma, porte chiuse per Zakaria: pesa il doppio rifiuto del passato

Tra i nomi accostati alla Roma come sostituto di Wijnaldum c’è anche quello di Denis Zakaria. Il centrocampista della Juventus è partito titolare nella prima di campionato contro il Sassuolo mentre è rimasto in panchina contro la Sampdoria. Lo svizzero sembrerebbe essere uno dei profili sacrificabili per la Juventus, visto che sarebbe anche quello con più mercato al momento.

Secondo quanto riportato dalla giornalista di Calciomercato.it Eleonora Trotta, la Roma avrebbe chiuso le porte a Zakaria visto il doppio rifiuto in passato, quando preferì la Premier League prima (pur non trasferendosi lì poi) e la Juventus poi, rispetto alla Roma. Sia Mourinho che Tiago Pinto infatti vorrebbero giocatori convinti al 100% di sposare il progetto giallorosso. Ovviamente la chiusura non è totale e nel calciomercato non si può mai dare nulla per scontato, però al momento la linea romanista sembrerebbe essere questa.