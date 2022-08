Roma, amore cieco e nuovo boom: è già record

Roma, nuovi numeri da capogiro ed ennesima testimonianza d’amore da parte del popolo giallorosso nei confronti della squadra di Mourinho.

In questi mesi caratterizzati dalla non più utopistica presenza di José sulla panchina capitolina abbiamo potuto assistere a tanti cambiamenti e novità che hanno riguardato plurimi aspetti del mondo giallorosso. Basti pensare semplicemente alle differenza tra il modus operandi dei Friedkin e quello precedente di Pallotta e dei suoi adepti. Dall’arrivo di Dan e Ryan, in quel di Trigoria si è iniziato a operare nel nome della serietà e della concretezza, nonché del rispetto nei confronti di una tifoseria che sin da subito si è compreso poter dare tantissimo a questo club.

Da sempre distintisi per un amore e un supporto incondizionato, i tifosi della Roma hanno fin qui evidenziato ancora più maturità rispetto al passato, facendo quadrato intorno al mister ed evitando tutto ciò che potesse compromettere la necessaria compattezza di una città che sta ormai da mesi manifestando un supporto incondizionato a Pellegrini e compagni. Il merito non è da attribuirsi unicamente ai meriti sportivi del club ma anche a quella su citata prassi adottata dai Friedkin che ha lasciato comprendere all’unisono il grande rispetto nutrito dalla nuova proprietà nei confronti di piazza e città.

Roma, superata la vecchia quota: nuovo record di abbonamenti

Tanti i momenti evidenzianti questa palese evoluzione e altrettante le novità o le gioie regalate dalla Roma ai propri fan, sia sul campo che in tanti altri settori. Basti pensare alle iniziative o agli approdi della corrente campagna acquisti, condotta magistralmente nonostante il mancato approdo in Champions League. L’ennesima manifestazione sta inoltre giungendo in queste ore, come emerso dalla grande risposta della piazza all’apertura del pacchetto di gare per i match europei e della Coppa Italia in programma a gennaio.

Dopo il diritto di prelazione riservato agli abbonati alla Serie A, dalle ore 18.01 della giornata di ieri ha avuto inizio la vendita libera del pack. Quest’ultima, in meno di 24 ore, ha già permesso di superare la quota media dei 29mila spettatori presenti in occasione dell’ultima Europa League affrontata dai giallorossi. Superata infatti la soglia dei 35mila abbonamenti. Numeri incredibili, soprattutto se si pensa al fatto che non siano ancora noti i prossimi avversari.