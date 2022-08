Sorteggi Europa League, UFFICIALE: le possibili avversarie della Roma

Manca sempre meno ai sorteggi che decreteranno i raggruppamenti della fase a gironi di Europa League: ecco le possibili avversarie della Roma.

La stagione della Roma sta per entrare definitivamente nel vivo. Dopo i due successi consecutivi ottenuti contro Salernitana e Cremonese, la compagine di Mourinho è attesa dal crash test dell’Allianz Stadium contro la Juventus, in un appuntamento al quale Pellegrini e compagni si presentano forti di rinnovate certezze. Con il mercato giunto alle battute conclusive, Mou si aspetta poi un altro paio di rinforzi, in maniera tale da sopperire all’assenza di Wijnaldum in mezzo al campo, ed avere spazio sufficiente per dosare le forze, in vista degli impegni continentali.

A tal proposito, nella giornata di domani la Roma conoscerà le avversarie in Europa League: alle 13 ore italiane, infatti, è previsto il sorteggio che decreterà la composizione dei gironi della competizione europea. Roma e Lazio aspettano dunque di sapere contro quali squadre andranno a “duellare” per ottenere un posto nelle fasi ad eliminazione diretta; dal momento che i preliminari sono stati ormai archiviati, è possibile “spulciare” l’elenco completo delle squadre con cui potrebbero imbattersi i giallorossi.

Roma, sorteggi Europa League: ecco le possibili avversarie

La Roma, assieme alla Lazio, è inserita in prima fascia, assieme a Manchester United, Arsenal e Braga. In linea di massima, dunque, i capitolini eviteranno quelli che sono considerati i veri e propri spauracchi della competizione, anche se sicuramente le difficoltà non mancano. In seconda fascia, infatti, sono presenti Psg e Monaco, avversari comunque ostici. Ecco i nomi di tutte le squadre che saranno estratte dalla urne al momento:

PRIMA FASCIA: Roma, Lazio, Manchester United, Arsenal, Braga, Crvena Zvezda, Dinamo Kiev, Olympiakos

SECONDA FASCIA: Psv, Monaco, Rennes, Real Sociedad, Qarabag, Malmoe, Ludogorets, Feyenoord.

TERZA FASCIA: Real Betis, Midtjlland, Bodo/Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Friburgo, Fenerbahçe, Sheriff.

QUARTA FASCIA: HJK, Sturm Graz, Aek Larmaca, Zurigo, Omonia, Un.Saint-Gilloise, Trabzonspor, Nantes.