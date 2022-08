Calciomercato Roma, blitz in città: firma imminente

Calciomercato Roma, è atterrato in città: la firma sul contratto è sempre più vicino, operazione che darà vita ad un frenetico effetto domino.

Sessione estiva di calciomercato che è giunta alle sue battute conclusive, con la Roma che vuole continuare a recitare quel ruolo da protagonista che sapientemente è stata in grado di ritagliarsi nel corso di queste frenetiche settimane, che hanno visto Tiago Pinto molto attivo sia sul fronte entrate, che su quello uscite.

Due filoni interscambiabili e solo apparentemente paralleli, che si influenzeranno reciprocamente in maniera decisiva. Da tempo, infatti, i giallorossi avevano trovato un accordo con Andrea Belotti, che non a caso aveva rispedito al mittente le diverse offerte ricevute, provenienti dalla Turchia e dalla Francia. Forte dell’intesa con la Roma, il “Gallo” ha aspettato che i capitolini mettessero a punto almeno una cessione che contribuisse a sfoltire il reparto offensivo.

Calciomercato Roma, Felix a Milano: questione di ore per la firma con la Cremonese

Sotto questo punto di vista, trapelano ulteriori novità in merito al trasferimento di Felix Afena-Gyan alla Cremonese. La trattativa sarebbe stata definita in tutti i suoi aspetti, al punto che il ragazzo è atterrato a Milano. Il giovane attaccante raggiungerà Cremona nel corso delle prossime ore per apporre la linea sul suo contratto con il club lombardo. Intreccio che libera definitivamente la “casella” che sarà occupata a stretto giro di posta da Andrea Belotti, il cui approdo nella Capitale è sempre più vicino, al punto da potersi già sbloccare nel corso delle prossime ore.

Nei prossimi giorni la Roma poi proverà a “piazzare” anche Justin Kluivert, la cessione del quale al momento vive una fase di stallo: l’olandese vorrebbe approdare al Fulham, ma al momento il club inglese non ha ancora soddisfatto le richieste economiche di Pinto.