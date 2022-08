Calciomercato Roma, addio last minute: irrompe la Fiorentina

Calciomercato Roma, opzione a sorpesa: l’interessamento della Fiorentina potrebbe aprire nuovi scenari a sorpresa.

Siamo giunti nella tornata conclusiva di una sessione estiva di calciomercato che ha regalato molte sorprese in casa Roma, e che Pinto è intenzionato a “chiudere” con i botti.

Alla luce della cessione ormai definita di Felix Afena-Gyan al Cremonese, l’acquisto di Andrea Belotti ormai è a un passo, con il bomber atteso nella Capitale a stretto giro di posta. Una volta sistemato l’attacco con il vice Abraham messo da tempo nel mirino, i capitolini dirotteranno le proprie attenzioni sul centrocampista, ma occhio alle possibile sorprese legate al reparto arretrato.

Calciomercato Roma, Fiorentina su Kumbulla: lo scenario

Nelle ultime ore l’acquisto di un difensore è passato inevitabilmente in secondo piano, ma chiaramente potrebbe ritornare di stretta attualità nel caso in cui dovesse essere ceduto uno dei centrali attualmente in rosa. Stando a quanto riferito da Sky, infatti, nelle ultime ore la Fiorentina avrebbe inserito il profilo di Kumbulla nella propria lista dei desideri. L’ex difensore dell’Hellas Verona non è il solo obiettivo della Viola, che monitora anche altri centrali: sondaggi esplorativi, infatti, sono stati fatti anche per Faes del Reims e Nikolaou dello Spezia.