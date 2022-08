Calciomercato Roma, tutto in 24 ore: non solo Belotti

Calciomercato Roma, dopo settimane di attesa è ormai prossima alla conclusione la definizione di Belotti. Fissate le visite mediche.

Non è stata una trattativa semplice e breve. La singolarità di tale aspetto risiede però nel fatto che le riluttanze e le difficoltà non sono state legate ad una delle due parti direttamente coinvolte. Anzi, a differenza di quanto accada molto spesso, soprattutto con i parametri zero, i giallorossi si sono imbattuti in un calciatore che ha sin da subito manifestato la propria grande voglia di approdare all’ombra del Colosseo.

Lo abbiamo visto e raccontato in queste settimane, caratterizzate da pubbliche e velate avances da parte di Mourinho ma anche di futili tentativi esteri per provare a strapparlo alla Roma, soprattutto da parte di Fenerbahce e Galatasaray. L’esito è stato però quello atteso dai più e fortemente voluto dallo stesso giocatore, ormai vicinissimo al vestire la gloriosa casacca capitolina e a coadiuvare il collega Abraham, l’amico Pellegrini e la vecchia conoscenza Dybala, con la quale ha già giocato nel Palermo quasi una decade fa.

Calciomercato Roma, visite mediche fissate per Belotti

Il turning point è stato sicuramente lo sblocco della trattativa tra Roma e Cremonese per Felix, rappresentante di certo una delle più importanti da un punto di vista economico per i lombardi e una non poco conveniente operazione per i giallorossi. Quest’ultima, unitamente a quella per il Gallo è destinata a concludersi nelle prossime 24 ore.

Come riferito da Marco Conterio, sono infatti previste nella giornata di domani le visite mediche per l’ex Torino, unitamente al passaggio di Felix alla corte di Alvini.