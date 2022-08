TV PLAY | Calciomercato Roma, “50 milioni per Zaniolo”

Calciomercato Roma, annuncio in diretta su Zaniolo e il nuovo interesse nato nei suoi confronti. Tutti gli aggiornamenti.

A poche ore di distanza dalla delicata quanto affascinante sfida contro la Juventus, in casa giallorossa sono tante le questioni a catturare attenzione e a far discutere. Basti pensare alle dichiarazioni di José Mourinho in data odierna, chiare quanto emblematiche ed evidenzianti il grande anelito del tecnico al voler andare a Torino senza pensare ad alcuna reminiscenza ed evitando che le assenze di Wijnaldum e Zaniolo risultino essere degli alibi.

Spoilerata anche la presenza di Matic in mezzo a campo, con probabile avanzamento di Pellegrini sulla trequarti, il mister ha quest’oggi parlato indirettamente anche dello scenario Belotti. Come raccontatovi, il Gallo questa volta sembrerebbe davvero essere prossimo all’arrivo nella Capitale. In conferenza, José ha implicitamente confermato la vicinanza della chiusura, alludendo all’ormai prossima partenza di Felix Afena Gyan che, a differenza delle prime due partite, non è stato convocato.

Calciomercato Roma, il Chelsea chiede Zaniolo: risposta immediata

Pur rappresentando uno scenario di grande attenzione e attrazione, quello dell’incastro Belotti-Felix è destinato a non essere l’unico in grado di suscitare discussioni e confronti. Senza dimenticare di Camara, considerato da Pinto e colleghi come l’arrivo ideale per ovviare all’imprevisto Wijnaldum, c’è un’altra questione che potrebbe catalizzare nuovi rumors in questi giorni finali di mercato. Ci riferiamo a Nicolò Zaniolo, costretto a restare fuori dal terreno di gioco per circa tre settimane.

L’infortunio alla spalla è stato l’ennesimo elemento depauperante le potenzialità di una squadra che si aspettava di andare a Torino con ben altra organizzazione. Non è bastato però a lenire gli interessamenti esteri per Nicolò, come riferito anche da Damiano “Er Faina” ai microfoni di TvPlay di Calciomercato.it. Durante la trasmissione Twitch, ha infatti ammesso di aver raccolto insieme ad Enrico Camelio informazioni interessanti circa l’ex Inter.

Sulle sue tracce si sarebbe infatti mosso il Chelsea che ha chiesto informazioni alla Roma. Immediata quanto secca la risposta capitolina, sulla falsariga di quanto già accaduto nelle settimane precedenti di mercato. Zaniolo non si muove a meno che non portiate un’offerta da noi ritenuta congrua, fissata attualmente a 50 milioni di euro.