Calciomercato Roma, Pinto non si nasconde: “Farò ancora qualcosa”

Calciomercato Roma, annuncio in diretta di Tiago Pinto a margine del sorteggio di Europa League. Ecco le parole del gm giallorosso

A margine del sorteggio di Europa League (qui le avversarie della Roma), il gm giallorosso Tiago Pinto ha commentato il responso dell’urna a Sky: “Quando si arriva così in alto ci possono sempre essere delle sorprese – ha detto, sottolinenando la pescata in terza fascia del Betis, la più difficile – ma noi abbiamo il dovere e l’obiettivo di andare avanti e vincere. La vittoria dello scorso anno in Conference ha aumentato sia l’autostima individuale che quella collettiva”.

Ma le domande più importanti ovviamente sono state quelle relative al mercato. “Non è chiuso – ha confermato Pinto – e vedremo quello che succede. Abbiamo ancora da lavorare”.

Calciomercato Roma, le parole di Pinto

“I tifosi devono avere fiducia – ha spiegato ancora – e so che c’è curiosità per quello che dovrebbero essere altre operazioni. Quello che posso dire è che lavoreremo tutti insieme per rendere la squadra più forte rispetto a quella dell’anno scorso”. Insomma, non s’è nascosto il gm, svelando che la Roma è ovviamente sul mercato. Oltre Belotti, che sembra il prossimo colpo di mercato, c’è da sistemare il centrocampo e soprattutto bisognerebbe mettere quella ciliegina sulla torta che potrebbe essere un difensore centrale.