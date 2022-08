Diretta sorteggio Europa League: ecco il girone della Roma. Le avversarie della truppa di Mourinho nella corsa al trofeo europeo

La Roma arriva a questa manifestazione forte del fatto che l’anno scorso ha portato a casa la Conference League. E quindi con la dimostrazione di sapere già come si vince. Bene, l’Europa League non è la stessa cosa, ovviamente, anche perché nella seconda fase ci sarà l’ingresso di quelle squadre che chiuderanno terze nel girone di Champions. Insomma, un cammino decisamente più difficile.

Regolamento solito: otto gironi sono divisi in quattro rossi (A-D) e quattro blu (E-H) che rappresentano gli orari di gioco 18.45 e 21. Non si possono affrontare squadre della stessa Nazione. La Roma è in prima fascia. Ma deve vincere il girone per andare avanti. Chi si classifica seconda deve fare lo spareggio con chi retrocede dalla massima competizione europea. Il sorteggio, quindi, è fondamentale. La finale è prevista il 31 maggio a Budapest, in Ungheria.

PRIMA FASCIA: Roma, Lazio, Manchester United, Arsenal, Braga, Crvena Zvezda, Dinamo Kiev, Olympiakos

SECONDA FASCIA: Psv, Monaco, Rennes, Real Sociedad, Qarabag, Malmoe, Ludogorets, Feyenoord.

TERZA FASCIA: Real Betis, Midtjlland, Bodo/Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Friburgo, Fenerbahçe, Sheriff.

QUARTA FASCIA: HJK, Sturm Graz, Aek Larmaca, Zurigo, Omonia, Un.Saint-Gilloise, Trabzonspor, Nantes.

Sta per iniziare il sorteggio. Per la Roma c’è Tiago Pinto a rappresentare la società. Segui con noi la diretta.

GRUPPO A: Arsenal; Psv; Bodo; Zurigo;

GRUPPO B: Dinamo Kiev; Rennes, Fenerbahce, Larnaca;

GRUPPO C: Roma; Ludogorets; Betis; Helsinki.

GRUPPO D: Braga; Malmo, Union Berlino; Union Saint-Gillose.

GRUPPO E: Manchester United; Real Sociedad, Sheriff; Nicosia.

GRUPPO F: Lazio; Feyenoord; MIdtjyelland; Sturm Graz;

GRUPPO G: Olympiacos; Qarabag, Friburgo; Nantes;

GRUPPO H: Stella Rossa; Monaco, Ferenvaros; Trabznospor.