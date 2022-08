Calciomercato Roma, telenovela finita: preso un altro attaccante

Il calciomercato si avvicina alla conclusione e termina anche una telenovela per i giallorossi: preso un altro attaccante

Tic, toc, il tempo scorre e la finestra estiva di calciomercato è vicina alla chiusura. Manca meno di una settimana alla conclusione dei trasferimenti, ma la rosa giallorossa non può ancora definirsi completa. Infatti mancano ancora un difensore e un centrocampista, oltre ad Andrea Belotti che ancora non è sbarcato nella capitale nonostante il passaggio di Felix alla Cremonese è praticamente fatto.

Proprio la questione legata al ‘Gallo’ lascia ancora i tifosi giallorossi col fiato sospeso. L’attacco giallorosso infatti ha creato una vera e propria telenovela tra gli addii di Shomurodov e Felix e l’arrivo di Belotti. Questa però sembrerebbe essere finita. Virata improvvisa su un altro attaccante.

Calciomercato Roma, Shomurodov al Bologna si complica: preso Zirkzee

Nel calciomercato estivo le sorprese non mancano mai e anche a pochi giorni dalla chiusura tutto può improvvisamente cambiare. La Roma e il Bologna a lungo hanno trattato per il trasferimento di Eldor Shomurodov, ma alla fine l’accordo non è arrivato per una differenza di valutazioni, i giallorossi chiedevano 13 milioni mentre i rossoblu offrivano 10, e per l’inserimento dell’obbligo di riscatto chiesto dalla Roma, mentre il Bologna voleva il diritto.

Così, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Bologna ha virato su Joshua Zirkzee, attaccante del Bayern Monaco classe 2001 che lo scorso anno ha giocato in prestito al Parma. L’olandese arriverà a Bologna a titolo definitivo per 8 milioni e potrebbe chiudere la porta a Shomurodov, che dopo una lunga attesa potrebbe veder crollare la trattativa con i rossoblu.