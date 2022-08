Infortunio Wijnaldum, la Roma ha deciso: i tempi di recupero

Inofrtunio Wijnaldum, la Roma ha deciso: ecco i tempi di recupero del centrocampista olandese dopo l’infortunio che lo ha messo ko la scorsa settimana

C’era attesa per capire quale sarebbe stata la decisione della Roma e di Gini Wijnaldum dopo l’infortunio che ha messo ko il centrocampista olandese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex Psg, che aveva due opzioni, ha capito che forse la terapia conservativa è quella migliore. Non si opera: allungati i tempi di recupero e per la Roma comunque non è un problema. Anzi, da un certo punto di vista meglio così.

Sì, perché in questo modo Wijnaldum ha deciso di rinunciare al Mondiale in Qatar. Solamente andando sotto ai ferri avrebbe avuto una minima speranza di partecipare a quella che è la manifestazione più attesa dell’anno.

Infortunio Wijnaldum, scelta la terapia conservativa

Terapia conservativa insomma. Nessuna operazione. Una decisione che ovviamente è stata presa in sintonia con la società giallorossa che probabilmente ha sperato e forse anche un poco spinto verso questa direzione dopo lo sforzo fisico ed economico per portare il giocatore alla corte di José Mourinho.