Juventus-Roma, lo show di Mourinho in 60 secondi – VIDEO

Juventus-Roma, Mourinho show alla vigilia della delicata quanto importante sfida contro Allegri. Rilassatevi per un minuto e godetevi il meglio dello Special One.

L’etichetta appena utilizzata di personaggio “Speciale” risulta sicuramente tra le meglio azzeccate nei casi dell’attuale mister giallorosso. Questo non solo alla luce della sua storia gloriosa, fatta di grandi successi e momenti epici ma anche di una capacità mediatica e di comunicazione oggigiorno fondamentale ma da lui sciorinata con grande visionarietà da almeno una decade a questa parte.

Tanti i momenti emblematici del suo passato e quelli fin qui vissuti all’ombra del Colosseo. A partire dall’indicazione dello stemma sulla sciarpa della Roma in occasione del suo primo giorno a Trigoria, passando per le sontuose dichiarazioni della sua prima conferenza stampa a Terrazza Caffarelli. Il tutto senza dimenticare dello scacco con il Bodo o della corsa sotto la Sud in Roma-Sassuolo quasi un anno fa. Attimi di gioia o delusione, culminati poi in quella sera di Tirana di circa tre mesi fa destinata a rappresentare un solidissimo punto di partenza con un allenatore di cui tutti i romanisti si augurano poter goder per tanto altro tempo.

Juventus-Roma, il meglio di Mourinho in conferenza stampa

Restando sull’attualità, alla vigilia dell’incontro con la Juventus, non è sfuggita ai più la grande classe e personalità del tecnico, anche questa volta bravissimo a toccare i tasti giusti per stimolare squadra, ambiente e mondo mediatico tutto. Meno di una settimana fa aveva di fatto strizzato l’occhio a Belotti, quest’oggi implicitamente accolto con l’annuncio della mancata convocazione di Felix. Ma si pensi anche alla quasi sorniona tendenza a reiterare il conteggio delle domande mancanti per la fine della conferenza, come a voler evidenziare la sua volontà a tornare al lavoro che maggiormente gradisce, quello sul campo.

In attesa di vedere se e quali frutti quest’ultimo permetterà di raccogliere, accludiamo di seguito un estratto di 60 secondi in cui sono stati raccolti i momenti salienti dell’odierna chiacchierata con la stampa.

https://www.youtube.com/shorts/4uZfVxwLSj0