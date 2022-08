Lazio-Inter, lo striscione per Ilary Blasi fa subito il giro del web

Lazio-Inter, lo striscione per Ilary Blasi non passa inosservato e sta facendo subito il giro del web.

In questi istanti si sta disputando il secondo tempo di Lazio-Inter, gara come prevedibile vibrante e con numerosi capovolgimenti di fronte.

Dopo un inizio veemente, i nerazzurri si sono fatti sorprendere dall’incedere dei padroni di casa, abili a passare in vantaggio con Felipe Anderson, che ha capitalizzato al massimo un lancio illuminante di Milinkovic Savic che ha fatto a fette la difesa di Inzaghi. La risposta di Lautaro e compagni, però, non si è fatta attendere, con gli ospiti che sono riusciti a trovare il pareggio pochi minuti dopo il ritorno in campo dagli spogliatoi grazie alla zampata vincente di Lautaro Martinez, che ha sfruttato un’indecisione piuttosto grave della retroguardia di Sarri ed ha insaccato da due passi.

Lazio-Inter, lo striscione all’Olimpico per Ilary Blasi: ecco il contenuto

Non è passato inosservato, inoltre, lo striscione che i tifosi della Lazio hanno “dedicato” ad Ilary Blasi. In Curva distinti sud Ovest, infatti, è apparso uno striscione dal contenuto emblematico: “Bentornata a casa Ilary“. Il motivo? Presto detto. La showgirl e nota presentatrice, infatti, proviene da una famiglia dalle ben note “simpatie” laziali. Chiaramente il matrimonio con Francesco Totti aveva ridimensionato anche quest’aspetto, con i supporters biancocelesti che adesso auspicano un “ritorno” al passato di Ilary, le cui ben note vicende familiari hanno catalizzato l’attenzione mediatica da diverse settimane.