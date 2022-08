Sorteggio Europa League, girone della Roma anticipato: le avversarie

Oggi è il giorno dei sorteggi di Europa League per la Roma, che scoprirà le sue avversarie nel cammino europeo: ecco il girone anticipato

Tre mesi e un giorno dopo il trionfo in Conference League a Tirana, la Roma torna ad assaporare il panorama europeo con il sorteggio dei gironi di Europa League. Qui ovviamente l’asticella si alza, il coefficiente di difficoltà è superiore, basti leggere i nomi di Manchester United e Arsenal per capirlo. Ma la Roma è determinata e vuole arrivare fino in fondo anche quest’anno.

Il sorteggio dei gironi si terrà a Instanbul e vedrà i giallorossi in prima fascia, avendo vinto la Conference League ma anche grazie a un punteggio nel ranking Uefa inferiore solo al Manchester United. Ecco anticipato il girone della Roma in Europa League con le sue avversarie.

Europa League, simulato il girone della Roma: sorte clemente coi giallorossi

Il cammino europeo della Roma prende vita oggi, nel sorteggio di Europa League di Istanbul. La Roma testa di serie sarà in prima fascia e dunque potrà evitare avversari difficili come Manchester United e Arsenal. Ma nella seconda fascia le insidie sono molte come Real Sociedad, Monaco, PSV, Rennes.

In attesa del sorteggio ufficiale che andrà in scena alle 13, abbiamo provato a simularne uno. In questo la Roma è stata sorteggiata nel gruppo B insieme a Ludogorets, Sheriff Tiraspol e Union SG. Qualora dovesse uscire così per i giallorossi sarebbe sicuramente un girone abbordabile, seppur con qualche insidia nelle trasferte di Razgrad in Bulgaria e di Tiraspol, dove giocò l’Inter nel girone di Champions League. Dunque appuntamento alle 13 a Istanbul per scoprire il cammino in Europa League della Roma, detentrice della Conference League.