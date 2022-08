Sorteggio Europa League: orario, diretta TV e streaming

Oggi a Istanbul verranno sorteggiati i gironi di Europa League, dove ci sarà anche la Roma: orario, diretta Tv e streaming

Terminati i playoff, oggi è il giorno del sorteggio di Europa League che vedrà tra le protagoniste anche la Roma. I giallorossi hanno prima conquistato la qualificazione tramite il campionato arrivando sesti, poi hanno anche vinto la Conference League blindando ulteriormente il posto come testa di serie, che già gli spettava secondo il ranking Uefa.

Ieri i gironi di Champions League non sono stati clementi con le italiane, che sono state sorteggiate con PSG, Chelsea, Bayern Monaco e Barcellona. Oggi la Roma spera in un sorteggio fortunato, visto che la prima parte di stagione sarà frenetica, con molti incontri ravvicinati, per via del Mondiale in Qatar che partirà a novembre. Ecco come seguire il sorteggio.

Sorteggio Europa League, orario e dove vederlo: la Roma scopre le avversarie

Oggi è il giorno in cui si delinea il cammino europeo della Roma. Dopo la vittoria della Conference League la Roma torna a giocare in Europa League come testa di serie. Oggi ci sarà il sorteggio dei gironi che svelerà il primo step del cammino giallorosso con le tre avversarie che verranno affrontate.

Il sorteggio andrà in scena a Istanbul alle ore 13 italiane. A trasmettere il sorteggio in Tv saranno sia Sky Sport che Dazn, mentre in streaming si potrà seguire sul sito ufficiale dell’Uefa. Dunque non resta che attendere il momento e sperare che la dea bendata possa essere clemente con i giallorossi in questo sorteggio che apre la stagione europea della squadra di Mourinho.