Calciomercato, pressing “infuocato”: vuole solo la Roma

Calciomercato Roma, sta spingendo per vestire la maglia giallorossa: il nodo è nella formula. Ecco tutti i dettagli.

Mancano poche ore al fischio d’inizio di uno Juventus-Roma che ha tutte le carte in regola per essere definito il primo, vero turning point della stagione di entrambe le compagini, che per motivi diversi si affacciano all’impegno dell’Allianz Stadium con l’obiettivo di raccogliere punti pesantissimi. A pochi giorni dalla chiusura della finestra di calciomercato, però, le ultime trattative ancora in corso continuano per forza di cose a tenere banco.

Dopo aver messo di fatto le mani su Belotti – l’approdo del “Gallo” nella Capitale è sempre più vicino a materializzarsi, dal momento che si è definitivamente sbloccato il trasferimento di Felix Afena-Gyan alla Cremonese – Pinto spera ora di chiudere in tempi relativamente brevi l’acquisto di quel centrocampista che dovrà sostituire l’infortunato Wijnaldum, riproponendone almeno in parte le caratteristiche.

Calciomercato Roma, avanti tutta per Camara: la situazione

Secondo quanto riferito da Sky, i giallorossi sarebbero sempre più convinti della bontà dell’opzione che porta a Camara: il centrocampista dell’Olympiakos, non inserito nella lista UEFA dei greci per le gare dei preliminari di Champions, vuole cambiare aria, e starebbe spingendo affinché il suo club accetti la proposta della Roma, che ha formalizzato un’offerta consistente in un prestito con diritto di riscatto.

Al momento l’Olympiakos è irremovibile dalla sua posizione, e continua a chiedere che l’affare venga imbastito sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Staremo a vedere, però, se il pressing di Camara effettivamente contribuirà ad ammorbidire la posizione della compagine ellenica, che potrebbe vedersi costretta a cedere il proprio centrocampista soprattutto nel caso in cui si materializzassero tutte le condizioni per una vera e propria rottura.