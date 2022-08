Calciomercato Roma, accordo e firma: via libera Pinto

A pochi giorni dalla fine del calciomercato estivo Tiago Pinto riceve il via libera per il colpo grazie all’accordo trovato tra due club

Il calciomercato estivo è giunto quasi al termine, ma non è ancora stato completato dalla Roma. Alla rosa di Mourinho infatti serve ancora un difensore e un centrocampista, visto l’infortunio di Wijnaldum, oltre ad Andrea Belotti che è atteso nella capitale. Per quanto riguarda il reparto difensivo i giallorossi potrebbero vedere arrivare a breve la svolta.

I profili che Tiago Pinto ha valutato durante il calciomercato estivo sono stati molti e alcuni di questi sono ancora nel taccuino del general manager. Uno di questi arriva dall’Inghilterra e la Roma potrebbe avere il via libera grazie al club di Premier League che ha già trovato il sostituto.

Calciomercato Roma, il Chelsea ha l’accordo per Fofana: via libera per Chalobah

La rosa della Roma non è ancora completa e Tiago Pinto è al lavoro per trovare gli ultimi rinforzi per accontentare Mourinho. In particolare da tempo il tecnico portoghese sta chiedendo alla società un nuovo difensore centrale. Così il mirino dei giallorossi si sarebbe fermato su Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea classe ’99 non considerato un titolare da Tuchel.

Secondo quanto riportato dal ‘The Athletic’, il Chelsea avrebbe trovato l’accordo con il Leicester per Wesley Fofana. Questo potrebbe rappresentare un via libera per la Roma per Chalobah. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche il Milan e il Lipsia. Dunque la pista inglese potrebbe essere percorribile per la difesa giallorossa, ma bisognerà fare i conti con la concorrenza.