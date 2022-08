Calciomercato Roma, messaggio ufficiale Belotti | Visite e firma

Calciomercato Roma, arriva il messaggio ufficiale di Belotti. Visite mediche e firma per il Gallo, prossimo al diventare un nuovo giocatore di Mourinho.

Lo Special One lo aveva in parte preannunciato nei minuti immediatamente successivi alla gara con la Juventus quando, dopo aver disaminato il pareggio targato Abraham e Vlahovic, ha più volte alluso al possibile e imminente approdo di un giocatore che si augurava di poter abbracciare presto. Implicito ma chiaro, dunque, il riferimento a quell’Andrea ex Torino al quale aveva già strizzato l’occhio circa sette giorni fa, alla vigilia di Roma-Cremonese.

I fili narrativi di quello che è diventato un vero e proprio romanzo li conoscete poi un po’tutti. Questo soprattutto alla luce della riluttanza nel trovare un accordo con la Cremonese per il passaggio di Felix, alla fine sbarcato a Milano nella serata di ieri e vicinissimo al divenire un nuovo giocatore di Alvini.

Calciomercato Roma, saluto ufficiale di Belotti e visite programmate

Trovato dunque il grimaldello per liberare uno spazio che inizialmente si pensava poter essere generato dalla non poco complicata uscita di Shomurodov, non resta che attendere l’arrivo di Belotti. Novità di non esile importanza sono giunte in questi minuti, relative alla prevista presenza del giocatore in quel di Trigoria nella giornata di domani per completare le visite mediche e definire gli ultimi dettagli.

Negli stessi minuti è arrivato il saluto ufficiale del giocatore ai tifosi del Torino, ai quali ha dedicato una lunga lettera sul proprio Instagram. Di seguito il link per leggere le sue parole di commiato. https://bit.ly/3ApDlEB