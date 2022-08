Calciomercato Roma, Zaniolo-Milan: 120 milioni per il blitz

Calciomercato Roma, la rivelazione in radio sul futuro di Zaniolo rischia di scompaginare tutto: intreccio da capogiro.

Contro la Juventus non ci sarà, a causa dell’infortunio patito al tramonto del primo tempo contro la Cremonese. Reduce da un inizio di stagione assolutamente sfolgorante, Nicolò Zaniolo sembra essersi “riappropriato” di quell’ambiente di cui ora è effettivamente parte integrante. Coccolato da Mou, che lo ha esaltato in diverse circostanze, l’esterno giallorosso sembra essere sempre più vicino alla permanenza nella Capitale. Tuttavia, le voci riguardanti il suo futuro continuando a susseguirsi senza soluzione di continuità.

Accostato – senza troppa convinzione – alla Juventus, nelle ultime settimane il “Bimbo d’oro” è rientrato in orbita Premier League, con il Tottenham e il Chelsea che sarebbero ritornati ad effettuare sondaggi esplorativi, allo scopo di tastare il terreno. Ma c’è di più: i Blues – stando a quanto riferito sulle frequenze di Radio Radio – potrebbero dar vita ad un interessante effetto domino, che coinvolgerebbe in maniera importante il Milan, che a quel punto diventerebbe la principale candidata nella corsa a Zaniolo.

Calciomercato Roma, intreccio Milan-Chelsea: “Nuovo assalto a Zaniolo”

Proviamo a fare un pò d’ordine. Il direttore editoriale di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, si è espresso in questi termini: “Potrebbe accadere qualcosa di importante da Londra. Il Chelsea ha puntato la Serie: pronta un’offerta da 120 milioni di euro per Leao, con possibile inserimento di Ziyech. Con questi soldi Massara può tentare l’assalto a Zaniolo.”

A rincarare la dose ci ha pensato Enrico Camelio: “Il prezzo di Zaniolo mi dicono sia aumentato dopo le ultime prestazioni, fino a superare i 50 milioni di euro.”

Si tratta di un intreccio che – se confermato – potrebbe innescare un tourbillon di notevole portata in queste ultime ore di calciomercato: l’asse Londra-Milano-Roma diventerebbe a quel punto epicentro bollente di trattative che definire clamorose sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. La Roma, non dimentichiamolo, fino ad ora non ha mai aperto in maniera ufficiale alla partenza di Zaniolo, per il quale non è assolutamente intenzionato ad accettare contropartite tecniche. Un’offerta superiore ai 50 milioni, però, potrebbe improvvisamente rimescolare le carte in tavola, fermo restando che la volontà di Mourinho è quella di rendere il gioiello giallorosso uno dei punti di riferimento del proprio scacchiere tattico.