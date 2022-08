Europa League, ufficiale: ecco il calendario della Roma, tutte le date

L’Uefa ha reso noto il calendario dell’Europa League che inizierà il prossimo 8 settembre: trasferte insidiose per i giallorossi

Ieri il sorteggio dei gironi di Europa League con la Roma non è stato proprio clemente. I giallorossi, che partivano come testa di serie nella urna di Istanbul, hanno prima il Ludogorets e poi il Real Betis, la più forte tra le squadre di terza fascia, e infine l’HJK Helsinki, squadra finlandese dove la trasferta sarà sicuramente molto insidiosa.

Iniziare bene come sempre sarà fondamentale, così da arrivare alle partite finali con la possibilità di giocare con maggiore tranquillità e magari anche un po’ di turn over. In questi minuti l’Uefa ha comunicato il calendario dell’Europa League. Attenzione alle trasferte.

Europa League, il calendario ufficiale della Roma: si inizia in Bulgaria

La nuova avventura europea della Roma in Europa League inizierà il prossimo 8 settembre. I giallorossi arrivano da detentori della Conference League, ma il sorteggio li vedrà affrontare squadre impegnative come il Real Betis o la trasferta in casa dell’HJK Helsinki. Pochi minuti fa l’Uefa ha svelato il calendario ufficiale e la Roma inizierà il proprio percorso dalla Bulgaria in casa del Ludogorets. Terza e quarta giornata fondamentali per i giallorossi che incontreranno il Real Betis prima in casa e poi in trasferta. Il cammino è stato tracciato, ora la palla passa agli uomini di Mourinho.

8 Settembre: Ludogorets-Roma ore 18:45

15 Settembre: Roma-HJK Helsinki ore 18:45

6 Ottobre: Roma-Real Betis ore 18:45

13 Ottobre: Real Betis-Roma ore 18:45

27 Ottobre: HJK Helsinji-Roma ore 18:45

3 Novembre: Roma-Ludogorets ore 21