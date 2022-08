Juve-Roma, UFFICIALE: Allegri ne perde un altro, non convocato

Juve-Roma, ufficiale: non c’è tra i convocati di Allegri. Assenza dell’ultim’ora per la squadra bianconera

Assenza ufficiale per la Juventus di Massimiliano Allegri, per un leggero affaticamento muscolare che è stato accusato durante la rifinitura prima della gara contro la Roma di Mourinho. La Juventus perde un altro pezzo in mezzo al campo, Fagioli infatti non è stato nemmeno convocato dal tecnico livornese. Che lì, nella zona nevralgica, ha diverse assenze e infatti dal primo minuto dovrebbe pure giocare Rovella.

Insomma, per la Juve – così come per la Roma, ovviamente – non è un momento positivo. Anzi, peggio per la squadra giallorossa, che ha dovuto fare a meno di Zaniolo dopo che anche Wijnaldum si è fatto male e ritornerà il prossimo anno. Un’assenza questa comunque pesante per i bianconeri che sono in piena emergenza.